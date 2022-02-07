Про це розповів економіст американської туристичної компанії Hopper’s Адіт Дамодаран. За його словами, ціни на авіаквитки зростатимуть через підвищений попит, сезонні ефекти та вищі ціни на авіаційне паливо.

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Коли купувати квитки

Щодо різкого зростання цін на квитки варто взяти до уваги, що зараз вони надзвичайно дешеві через низький попит у зв'язку з поширенням Омікрону,

– зауважив спеціаліст.

Саме тому експерти радять за можливості купувати квитки на літо вже або найближчим часом. Якщо такої можливості немає, потрібно пам'ятати та застосовувати важливе правило для авіаподорожей. Бронювати квитки варто не пізніше, ніж за 3 тижні до дати вильоту, а в ідеалі робити це потрібно ще раніше, а саме за 4 – 6 тижнів до подорожі.

Це пов'язано з тим, що у більшості випадків вартість квитків суттєво зростає. У середньому квитки дорожчають на 25% за 2 тижні до рейсу і ще на 30% в останній тиждень.

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Спеціалісти відзначають, що через нестабільну епідеміологічну ситуацію зараз дуже збільшився попит квитки з гнучкими умовами бронювання. Зазвичай потенційна можливість повернути чи обміняти квиток є платною, однак туристи готові доплачувати, аби не залишитися ні з чим.

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