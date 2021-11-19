Американська стюардеса Джаміла Хардвік у соцмережах розповіла, що не входить в обов'язки персоналу. Ймовірно, вам відмовлять у допомозі, навіть якщо ви про це попросите.

Вам сподобається Гірськолижна Туреччина: чому варто обрати зимовий відпочинок в Паландокені

Не просіть покласти багаж на полицю

Туристи не мають просити допомоги із багажем, який потрібно покласти на верхню полицю. Це потрібно робити самостійно.

Бортпровідниці не повинні допомагати пасажирам із багажем на верхніх полицях. На це є проста причина.

Нам не платять, поки не зачиняться посадкові двері. Якщо ми отримаємо травму, коли підніматимемо цю сумку у верхній відсік для ручної поклажі та речей, ми не зможемо списати це на виробничу травму,

– розповіла бортпровідниця.



Не потрібно зловживати добротою бортпровідників / Фото Pixabay

Корисно Без коротких шортів та босих ніг: 8 речей, які не варто робити на борту літака

Інколи це навіть забороняють

Деякі компанії прямо забороняють підіймати багаж. Адже в разі травми бортпровідник не зможе виконувати свої обов'язки. А компанія не буде нести відповідальності за цю ситуацію.

До того ж сумки іноді бувають страшенно важкі – навіть попри обмеження авіакомпанії. Тому не наражайте персонал на небезпеку, ретельно ставтеся до наповнення своєї ручної поклажі й ставте її на полицю власноруч.