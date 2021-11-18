В Aura Skypool Lounge тераса з баром оточена басейном по периметру. Це забезпечує відвідувачам можливість плавати, насолоджуючись пейзажами міста з усіх боків.

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Басейн з панорамою на 360 градусів / Фото Aura Skypool

Як потрапити до унікального басейну

Лаунж працює щодня з 10 ранку і до заходу сонця. Охочі поплавати у найвищому у світі панорамному басейні повинні записатися в один з трьох доступних часових проміжків – до обіду, після обіду або на цілий день.

Aura Skypool Lounge – нова точка на туристичній карті Дубая / Фото Aura Skypool

Є кілька видів вхідних квитків:

ранковий – від 170 дирхамів ОАЕ (1225 гривень) з людини;

вечірній – від 200 дирхамів ОАЕ (1450 гривень) з людини;

квиток на весь день – від 370 дирхамів ОАЕ (2670 гривень) з людини.

У вартість базових квитків входять доступ до лаунжу, шезлонг та спеціальний вітальний набір. Окрім того, у лаунжі пропонують й дорожчі VIP-квитки з розширеним пакетом послуг.

Перший у світі панорамний басейн, розташований на висоті 200 метрів / Фото Aura Skypool

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Щоб потрапити у Aura Skypool Lounge, потрібно підійнятися на 50 поверх Palm Tower на спеціальному ліфті. З нього відвідувачі виходять на відпочинкову терасу, виконану у мінімалістичному стилі. У барі можна замовити вишукані напої та закуски.

Фантастичні краєвиди, що відкриваються з басейну / Фото Aura Skypool, Chrissified