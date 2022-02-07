Не просто подяка: чому важливо завжди залишати чайові у подорожах

У більшості випадків споживач на свій розсуд вирішує залишати чи не залишати чайові працівникам різних сфер. Однак зараз спеціалісти у галузі туризму наголошують на особливій важливості такої підтримки.

Зараз, коли увесь світ потроху повертається до подорожей після тривалої перерви, серйозні зміни у сфері туризму стають особливо помітними. Саме тому у цей час мандрівникам вкрай важливо підтримувати працівників ресторанів, готелів та інших закладів.

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Чому потрібно давати чайові

Генеральний директор компанії-розробника додатку для відгуків та безготівкових чайових Ерік Плам визначив причини залишати чайові у подорожах. Він назвав їх необхідністю та пріоритетом.

Необхідність залишати "на чай" полягає у тому, що працівники сфери послуг, особливо у час пандемії, часто отримують мінімальну заробітну платню і дуже розраховують на додатковий дохід у вигляді чайових. Працюючи з людьми та забезпечуючи мандрівникам комфортні умови відпочинку, вони ще й наражають не небезпеку власне здоров'я. Саме тому потурбуватися про них так, як вони турбуються про нас, ніколи не буде зайвим.

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Пріоритет – це спосіб залишити чайові так, щоб не лише зробити добру справу, а й отримати власну вигоду. Кожен із нас хотів би отримати кращий столик у ресторані, комфортніший номер та якісніше обслуговування. Якщо дати працівникам "на чай" ще до того, як отримати послугу, персонал також захоче подякувати вам та забезпечити найкращим з можливого.

Навіщо залишати "на чай" у подорожах / Фото Pexels

Як залишати чайові у подорожах

Визначтеся, як саме ви хочете залишати чайові. Зараз це можна зробити не лише за допомогою готівки, а й безконтактним способом у спеціальних додатках.

Якщо ви обираєте перший варіант, перед мандрівкою потурбуйтеся про те, щоб мати достатньо готівки різного номіналу у місцевій валюті. Так ви завжди зможете залишити саме стільки, скільки вважаєте за потрібне, без метушні та незручних ситуацій.

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За можливості залишайте "на чай" більше на свята та у напружені дні, коли персоналу доводиться працювати понаднормово через велику завантаженість та наплив людей. Це дуже підтримає працівників, а вам додасть кілька бонусів до карми.

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