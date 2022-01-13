Більшість туристів обмежуються відвідуванням пірамід та стародавніх храмів. Дехто взагалі нікуди не їде, віддаючи перевагу морському відпочинку. Однак у Єгипті є цікаві та маловідомі місця, що гідні уваги мандрівників.
До теми Відпочинок у Єгипті: особливості кожного з головних курортів популярної країни
Ель-Гуна
Це місце вражає своїми каналами та островами / Фото Tripadvisor
Цей курорт називають Єгипетською Венецією. Тут можна милуватися каналами з морською водою, а також десятками штучних островів, що з'єднані мостами.
Місто виконане в єдиному архітектурному стилі. Над дизайном працювали європейці, італійці та єгиптяни. Сотні яскравих фото в Ель-Гуні – забезпечені.
Ель-Гуна – досить дорогий курорт, тому тут можна не оселятися, а просто приїхати на екскурсію.
Базар Хан аль-Халілі
Базар виглядає цілком казково / Фото VipGeo
Ця принада розташована в столиці Єгипту, Каїрі. Східний базар приваблює туристів своїми барвами та запахами.
Тут можна придбати усе: спеції, солодощі, кальяни, одяг. Мандруючи вуличками ринку, туристи заходять у численні кав'ярні й кафе, а також ласують вуличною їжею.
На базарі можна і потрібно торгуватися. Якщо хочете придбати сувенір та відчути колорит країни – неодмінно завітайте на Хан аль-Халілі.
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Фаюмська оаза
Ель-Файюм – найбільша оаза Єгипту / Фото Zen Yandex
Це місце – оаза серед пустелі. Тільки уявіть: між пісків можна побачити справжні водоспади, велике озеро Карук, пальмові гаї, фруктові сади та безліч зелені.
У Фаюнській оазі вирощують зерно, фрукти та інші сільськогосподарські культури. Цей край є головною житницею Єгипту.
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