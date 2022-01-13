Більшість туристів обмежуються відвідуванням пірамід та стародавніх храмів. Дехто взагалі нікуди не їде, віддаючи перевагу морському відпочинку. Однак у Єгипті є цікаві та маловідомі місця, що гідні уваги мандрівників.

До теми Відпочинок у Єгипті: особливості кожного з головних курортів популярної країни

Ель-Гуна



Це місце вражає своїми каналами та островами / Фото Tripadvisor

Цей курорт називають Єгипетською Венецією. Тут можна милуватися каналами з морською водою, а також десятками штучних островів, що з'єднані мостами.

Місто виконане в єдиному архітектурному стилі. Над дизайном працювали європейці, італійці та єгиптяни. Сотні яскравих фото в Ель-Гуні – забезпечені.

Ель-Гуна – досить дорогий курорт, тому тут можна не оселятися, а просто приїхати на екскурсію.

До літа ще далеко, але у відпустку хочеться вже? Є вихід – забронюйте тур до Туреччини, Єгипту, Греції, Іспанії або Чорногорії на літній сезон 2022. Coral Travel пропонує вигідні умови бронювання на найпопулярніші напрямки.

Базар Хан аль-Халілі



Базар виглядає цілком казково / Фото VipGeo

Ця принада розташована в столиці Єгипту, Каїрі. Східний базар приваблює туристів своїми барвами та запахами.

Тут можна придбати усе: спеції, солодощі, кальяни, одяг. Мандруючи вуличками ринку, туристи заходять у численні кав'ярні й кафе, а також ласують вуличною їжею.

На базарі можна і потрібно торгуватися. Якщо хочете придбати сувенір та відчути колорит країни – неодмінно завітайте на Хан аль-Халілі.

Вам сподобається Їжте як місцеві та подивіться на древні човни: 8 порад, як цікаво провести час в Єгипті

Фаюмська оаза



Ель-Файюм – найбільша оаза Єгипту / Фото Zen Yandex

Це місце – оаза серед пустелі. Тільки уявіть: між пісків можна побачити справжні водоспади, велике озеро Карук, пальмові гаї, фруктові сади та безліч зелені.

У Фаюнській оазі вирощують зерно, фрукти та інші сільськогосподарські культури. Цей край є головною житницею Єгипту.

Як колись відпочивали на морі: дивіться цікаве відео