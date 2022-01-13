Не тільки піраміди: 3 маловідомих місця, які обов'язково варто побачити в Єгипті

Єгипет відритий для українських туристів, там тепло та сонячно цілий рік, а ціни дуже демократичні. Саме тому мандрівники вирушають до цієї країни протягом усього року.

Більшість туристів обмежуються відвідуванням пірамід та стародавніх храмів. Дехто взагалі нікуди не їде, віддаючи перевагу морському відпочинку. Однак у Єгипті є цікаві та маловідомі місця, що гідні уваги мандрівників.

До теми Відпочинок у Єгипті: особливості кожного з головних курортів популярної країни

Ель-Гуна



Це місце вражає своїми каналами та островами / Фото Tripadvisor

Цей курорт називають Єгипетською Венецією. Тут можна милуватися каналами з морською водою, а також десятками штучних островів, що з'єднані мостами.

Місто виконане в єдиному архітектурному стилі. Над дизайном працювали європейці, італійці та єгиптяни. Сотні яскравих фото в Ель-Гуні – забезпечені.

Ель-Гуна – досить дорогий курорт, тому тут можна не оселятися, а просто приїхати на екскурсію.

Базар Хан аль-Халілі

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Базар виглядає цілком казково / Фото VipGeo

Ця принада розташована в столиці Єгипту, Каїрі. Східний базар приваблює туристів своїми барвами та запахами.

Тут можна придбати усе: спеції, солодощі, кальяни, одяг. Мандруючи вуличками ринку, туристи заходять у численні кав'ярні й кафе, а також ласують вуличною їжею.

На базарі можна і потрібно торгуватися. Якщо хочете придбати сувенір та відчути колорит країни – неодмінно завітайте на Хан аль-Халілі.

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Фаюмська оаза



Ель-Файюм – найбільша оаза Єгипту / Фото Zen Yandex

Це місце – оаза серед пустелі. Тільки уявіть: між пісків можна побачити справжні водоспади, велике озеро Карук, пальмові гаї, фруктові сади та безліч зелені.

У Фаюнській оазі вирощують зерно, фрукти та інші сільськогосподарські культури. Цей край є головною житницею Єгипту.

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