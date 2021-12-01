Локаціями з найбільшим ризиком називають аеропорти та вокзали, адже за день там проходять тисячі людей. Готуючись до поїздки, варто думати не лише про майбутню відпустку, а й про заходи безпеки та індивідуальний захист – зберігати дистанцію, правильно носити маску, не торкатися до обличчя, мити та дезінфікувати руки.

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Крім того, бажано уникати найбрудніших місць, а якщо це неможливо – намагатися мінімізувати ризик. Що це за місця – читайте далі.

Підлокітники на кріслах

Найбрудніші місця в аеропорту / Фото Freepik

Зазвичай перед польотом пасажири розташовуються на сидіннях у зоні очікування, не підозрюючи про небезпеку, яку вони приховують. Підлокітники крісел біля виходу на посадку входять до переліку найбрудніших місць в аеропортах згідно з дослідженням Insurance Quotes.

Поручні

Найбрудніші місця в аеропорту / Фото Freepik

Позмагатися з підлокітниками можуть поручні біля сходинок та вздовж ескалаторів і траволаторів, а також різноманітні огорожі біля стійок реєстрації та інших зон. Їх також торкаються тисячі людей, тож вони не можуть претендувати на ідеальну чистоту.

Сенсорні екрани

Найбрудніші місця в аеропорту / Фото Вікіпедія, Marek Ślusarczyk

Досить часто в аеропортах розташовують сенсорні екрани, де пасажири можуть самостійно дізнатися необхідну інформацію, зареєструватися на рейс чи оформити додаткові послуги. Це доволі зручно, але негігієнічно – ці девайси зайняли перше місце серед найбрудніших поверхонь в аеропортах.

Контейнери для речей

Найбрудніші місця в аеропорту / Фото Freepik

Після реєстрації пасажири вирушають на огляд. Щоб пройти його, потрібно залишити свої речі (ручну кладь, верхній одяг, металеві елементи, іноді взуття) у спеціальних контейнерах. Обійтися без цього не можна, але при огляді варто бути обережнішим, адже ці коробки також вважаються одними з найбрудніших.

Поверхні у вбиральнях

Найбрудніші місця в аеропорту / Фото Unspash

Як не дивно, у громадських вбиральнях в аеропортах найбруднішими є не унітази, а інші поверхні. Стільниці, раковини, диспенсери з милом, змішувачі та дверні ручки прибирають не так ретельно, як туалети, а у теплому та вологому середовищі бактерії та грибки почувають себе краще.

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Враховуючи кількість людей, які бувають у цих зонах, недивно, що там були знайдені життєздатні бактерії та грибкові клітини. Тож перед тим, як сісти в крісло та спертися на підлокітник, не зайвим буде протерти його серветкою з антисептиком, та скористатися дезінфектором після користування сенсорним екраном чи візиту до вбиральні.