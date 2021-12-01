Ніч під водою: як виглядає унікальний морський готель в Танзанії

Готель Mantra Resort відомий серед туристів завдяки одній зі своїх вілл. Там є кімната, повністю розташована під водою.

Унікальний готель розташований поблизу коралового острова Пемба, що за 50 кілометрів на Північ від Занзібару. Одна з кімнат готелю розташована просто в акваторії Індійського океану.

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Що відомо про острів Пемба

Це тропічний острів, що вражає мандрівників недоторканою природою. Тут можна побачити дощові ліси, кокосові пальми, плантації манго, бананів, каучука та гвоздичного дерева. Також острів славиться своїми кораловими рифами.



Готель оточений дивовижною природою / Фото Mantra Resort

Унікальна вілла під водою

Назва цієї оригінальної кімнати – Underwater Villa. Підводна атракція розташована досить далеко від острова. Окрім кімнати в океані, тут також є тераса, на якій можна засмагати, і спальня над водою.



Унікальна вілла згори / Фото Mantra Resort

Готель на острові Пемба відкрили у 2013 році. Окрім підводної вілли, тут є і звичайні номери, оточені неймовірною природою.

Автором проєкту став шведський дизайнер Мікаель Генберг, голова компанії Genberg Underwater Hotels.



На віллі є й кімната над водою / Фото Mantra Resort

Як все влаштовано

Підводна вілла – це трирівнева конструкція висотою 4 метри. Нижній ярус розташований нижче рівня води. Конструкція прикріплена канатами до морського дна – щоб будиночок нікуди не поплив.

Тераса на верхньому поверсі дає змогу засмагати вдень та дивитися на зірки вночі.



Ось так виглядає кімната під водою / Фото Mantra Resort

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Дайвінг на острові

Поблизу готелю розташовано 9 дайв-спотів, де можна милуватися коралами та яскравими морськими мешканцями.



Біля острова розташовані коралові рифи / Фото Mantra Resort

Готель найчастіше обирають любителі підводного світу та спорту, пари для романтичного відпочинку, а також сім'ї з дітьми.



Вид з кімнат у готелі / Фото Mantra Resort