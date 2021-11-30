Занзібар – архіпелаг з 75 островів, що належить африканській країні Танзанії. "Занзібар" має назву і головний острів, де зазвичай відпочивають туристи.

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Що відомо про відпочинок на Занзібарі



Занзібар приваблює туристів розкішною природою та кліматом / Фото Unsplash

Цей райський острів в Індійському океані відкритий для туристів. Сюди їдуть за пляжним відпочинком, розкішними краєвидами "як у рекламі", смачними морепродуктами та доступними цінами.

Сезон відпочинку на Занзібарі триває цілий рік. Щоправда, у квітні й травні тут триває сезон дощів – тож краще обирати для відпочинку інші місяці.

Занзібар приваблює туристів постійно теплим океаном. Температура води у ньому коливається від 27 до 32 градусів.

Чим зайнятися на Занзібарі, окрім купання та засмаги?

Розваги на Занзібарі

Відвідати ферму спецій

​Клімат острова сприяє вирощуванню різних спецій. Плантації прянощів займають половину території острова. У садах спецій можна побачити, як ростуть ваніль, кориця, гвоздика, мускатний горіх, какао та інші прянощі, відомі нам з дитинства.



На острові вирощують спеції / Фото Unsplash

Поїхати до Стоун Тауну



Панорама Стоун Тауну / Фото Unsplash

Це головне місто Занзібару та його культурний центр. З 2000-го року воно занесене до світової спадщини ЮНЕСКО. Що можна відвідати у Стоун Тауні:

Вражаючі старовинні вулички, якими можна довго блукати.

Величезна колекція старовинних різьблених дверей, що прикрашають входи до міських будинків.

Будинок чудес – головна пам'ятка острова.

Дім Фреді Мерк'юрі, музичної легенди, який народився і виріс саме на Занзібарі.

Місцевий базар та рибні ресторани.

Парк Фородхані – колишній ринок, де продавали рабів. Атмосфера цього місця справді вражає непідготовлених туристів.

Численні сувенірні крамниці.



Вузькими вуличками Стоун Тауну можна довго гуляти / Фото Unsplash

Поплисти на зустріч з дельфінами

Туристам тут пропонують сісти в невеликий човен і поплисти на пошуки дельфінів. Якщо пощастить, можна побачити їх зовсім поруч. Однак може й не пощастити – адже така екскурсія є своєрідною лотереєю.



Туристам пропонують відправитися на пошуки дельфінів / Фото Unsplash

Подивитися на коралові рифи

Туристам на Занзібарі доступний дайвінг та снорклінг. Океан тут повний дивовижних мешканців: можна побачити яскраві коралові рифи, фігурних рибок, величезних черепах, морських зірок тощо.

Якщо не полюбляєте екстрим – завжди можна просто поплавати на човні з прозорим дном.



Туристи можуть поплавати на човні з прозорим дном / Фото Unsplash

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Зайнятися кайтсерфінгом

​Кайтсерфінг – катання на дошці за допомогою повітряного змія – кайта. На Занзібарі майже завжди є вітер, що робить таку розвагу можливою. Чимало людей приїжджають сюди саме заради кайтсерфінгу.



На Занзібарі доступний кайтсерфінг / Фото Republika.pro

Відвідати "тюремний ресторан"



Тюремний ресторан на Занзібарі / Фото SafariZanzibari

Крихітний острів "Прізон айленд" розташований неподалік Занзібару. Туди можна доплисти човном за 30 хвилин. Колись там була в'язниця, а зараз – готель та ресторан з особливою атмосферою. А ще на острові живуть товариські черепахи, яких можна погладити.