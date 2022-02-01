Літак Boeing 747 компанії British Airways достроково вивели з есплуатації через пандемію COVID-19. Зараз він перебуває у приватному аэропорту міста Котсуолдс, що на південному заході Великої Британії.

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У літаку є все для вечірок / Фото SWNS

Літак придбали за 1 фунт

У 2020 році виконавча директорка аеропорту викупила літак у компанії всього за 1 фунт (близько 38 гривень – 24 канал). Тепер його переобладнали для простір для святкувань.

Літак можна орендувати для проведення вечірок, днів народження, весіль, корпоративних заходів, презентацій тощо.



Боїнг достроково вивели з експлуатації / Фото SWNS

Я заплатила за нього фунт, і ми маємо певне зобов'язання утримувати його так, як це доцільно для громадського користування,

– розповідає нова власниця літака.

У літаку зробили бар, розчистили площу для проведення заходів, а також повністю переробили електропроводку.



Простір переобладнали під потреби людей, які його орендують / Фото SWNS

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Всередині літака для вечірок / Фото SWNS

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