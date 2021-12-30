Обережніше з подарунками: які святкові товари не можна брати із собою у літак

Святковий період – це час, коли багато мандрівників везуть із собою різноманітні подарунки, і не завжди задумуються про те, чи можна брати їх з собою у салон літака.

Експерти сервісу Skyscanner вирішили нагадати туристам про правила і склали список святкових речей, які не можна перевозити у ручній поклажі у літаку. Попри загальний святковий настрій, служба безпеки конфіскуватиме ці предмети, якщо хтось все ж візьме їх із собою. Тому краще завчасно потурбуватися про те, щоб спакувати їх до основного багажу або залишити вдома.

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Хлопавки

Хлопавки в більшості випадків заборонено перевозити літаком – чи то у багажі, чи то у ручній поклажі. Деякі авіакомпанії можуть зробити виняток та дозволити взяти запаковану коробку хлопавок, але через те, що в них є невелика кількість пороху, вам доведеться покласти їх до валізи та віддати до багажного відділу. Якщо ж ви не купували місця для багажу, доведеться обійтися без них.

Запаковані подарунки

Якщо ви везете подарунки для близьких, не запаковуйте їх у святкову обгортку завчасно, а зробіть це після прильоту. Це допоможе не витрачати свій час та гроші даремно. Річ у тім, що працівники служби безпеки можуть вимагати побачити вміст пакунків чи коробок, і тоді обгортку доведеться зняти.

Штопори

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Штопор – це популярний подарунок, адже він точно знадобиться у господарстві. Проте в аеропорту так не вважають. Через те, що штопор можна використати як зброю, співробітники точно конфіскують його з ручної поклажі. Але вихід є – такі предмети можна перевозити у багажному відділенні.

Соуси, мед, джем і… камамбер

Різноманітні соуси, сиропи, джеми та мед не несуть загрози, проте підпадають під обмеження кількості рідини, яку можна перевозити на борту літака. Єдиний варіант зробити це – знайти продукт у пляшечці або баночці не більшій за 100 мілілітрів.

Як не дивно, але до цього ж пункту відносять і сири м'якої консистенції, зокрема й камамбер. Спеціалісти кажуть, що він може перетворитися з твердого у рідкий посередині польоту, та перевищити ліміт у 100 мілілітрів рідини.

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