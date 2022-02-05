Усім охочим вирушити у відпустку до Танзанії, спершу варто підготуватися та дізнатися, чого краще не робити у цій африканській країні.

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Що не варто робити в Танзанії

Не пити та звести до мінімуму користування водою з-під крана, адже через низьку якість це може бути небезпечним. Вживати краще лише пляшкову воду, а чистити зуби, вмиватися та мити посуд – пляшковою або кип'яченою. Про всяк випадок не зайвим буде запастися антисептичними таблетками для знезараження води.

Не купувати м'ясо та рибу на місцевих ринках, а фрукти дуже ретельно мити.

Не платити за послугу чи товар заздалегідь. Розраховуйтеся лише після того, як отримали те, що хотіли. Інакше вас можуть попросити заплатити вдруге, що потягне за собою зайві клопоти та сварки.

Краще утриматися від вечірніх та нічних прогулянок Танзанією без супроводу. Через низький рівень життя та високий рівень бідності, необережні туристи іноді стають жертвами пограбувань.

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Не носити із собою оригінали документів, авіаквитки та багато готівки. Цінні та важливі вам речі краще зберігати у надійному готельному номері чи сейфі і не діставати без зайвої потреби.

Не ходити біля краю дороги. Місцеві грабіжники нерідко обкрадають туристів на мопедах і мотоциклах – просто під'їжджають до них і виривають з рук сумки.

Не ловити таксі "з руки". Перед поїздкою чи одразу після прибуття до країни знайдіть контакти перевірених і надійних перевізників та користуйтеся лише їхніми послугами. Інакше можна натрапити на шахраїв.

Не палити в громадських місцях. У Танзанії діє сувора заборона на куріння, і за її порушення можуть виписати чималий штраф або навіть на кілька годин заарештувати. Курити можна лише у спеціальних зонах або номерах готелів, але й це краще спершу уточнити в адміністрації.

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