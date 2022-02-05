Обережно, Танзанія: що не варто робити туристам у цій африканській країні
5 лютого 2022 , 15:36Читать новость на русском
Джерело:Tripmydream
Танзанія – неймовірно приваблива для туристів країна. В останні роки все більше мандрівників обирають такі екзотичні поїздки, однак у них є свої нюанси.
Усім охочим вирушити у відпустку до Танзанії, спершу варто підготуватися та дізнатися, чого краще не робити у цій африканській країні.
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Що не варто робити в Танзанії
- Не пити та звести до мінімуму користування водою з-під крана, адже через низьку якість це може бути небезпечним. Вживати краще лише пляшкову воду, а чистити зуби, вмиватися та мити посуд – пляшковою або кип'яченою. Про всяк випадок не зайвим буде запастися антисептичними таблетками для знезараження води.
- Не купувати м'ясо та рибу на місцевих ринках, а фрукти дуже ретельно мити.
- Не платити за послугу чи товар заздалегідь. Розраховуйтеся лише після того, як отримали те, що хотіли. Інакше вас можуть попросити заплатити вдруге, що потягне за собою зайві клопоти та сварки.
- Краще утриматися від вечірніх та нічних прогулянок Танзанією без супроводу. Через низький рівень життя та високий рівень бідності, необережні туристи іноді стають жертвами пограбувань.
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- Не носити із собою оригінали документів, авіаквитки та багато готівки. Цінні та важливі вам речі краще зберігати у надійному готельному номері чи сейфі і не діставати без зайвої потреби.
- Не ходити біля краю дороги. Місцеві грабіжники нерідко обкрадають туристів на мопедах і мотоциклах – просто під'їжджають до них і виривають з рук сумки.
- Не ловити таксі "з руки". Перед поїздкою чи одразу після прибуття до країни знайдіть контакти перевірених і надійних перевізників та користуйтеся лише їхніми послугами. Інакше можна натрапити на шахраїв.
- Не палити в громадських місцях. У Танзанії діє сувора заборона на куріння, і за її порушення можуть виписати чималий штраф або навіть на кілька годин заарештувати. Курити можна лише у спеціальних зонах або номерах готелів, але й це краще спершу уточнити в адміністрації.
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