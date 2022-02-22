Один з найзавантаженіших у світі: все, що туристам потрібно знати про аеропорт в Дубаї
Джерело:Dip
Між терміналами аеропорту в Дубаї прокладена гілка метрополітену, а мандрівникам всерйоз радять мати при собі карту аеропорту, щоб не заблукати. Дізнайтеся важливі відомості про аеропорт в Дубаї.
Аеропорт Дубай розташований за 5 кілометрів від міста. Це один із найзавантаженіших аеропортів у світі – щороку він приймає до 90 мільйонів пасажирів.
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Не переплутайте термінали
В аеропорту Дубаю (DXB) є 3 термінали, вони розташовані на невеликій відстані один від одного. Перед вильотом варто переконатися, що ви потрапили до правильного терміналу.
- З Термінала 1 літають міжнародні рейси.
- З Термінала 2 вилітають регіональні та бюджетні авіакомпанії.
- Термінал 3 призначений для рейсів компаній Emirates та Qantas.
Основним терміналом вважають Термінал № 1. Там є все для комфорту пасажирів: бари, кафе, бізнес-центр, п'ятизірковий готель, Duty Free, медцентр та кімнати для молитви.
Між терміналами їздить метро
З Термінала 1 до Термінала 3 їздить метрополітен. Окрім того, всі термінали пов'язані між собою автобусами.
У кожному з терміналів є зали очікування бізнес-класу. Вартість входу до них починається від 180 дирхамів. У покращених залах очікування гостям запропонують багато сидячих місць, безкоштовний Wi-Fi, шведський стіл зі стравами міжнародної кухні та душові за невелику додаткову плату.
В аеропорту Дубаю є все для комфорту пасажирів / Фото Unsplash
Аеропорт Дубай дуже великий і там досить просто заблукати. Тому туристам радять завантажити мапу терміналів і роздрукувати її.Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки. Детальніше дізнайтеся тут.
Умови в'їзду в Дубай
Для в'їзду в емірат усі туристи, незалежно від наявності сертифікатів про вакцинацію, повинні надавати негативний результат ПЛР-тесту, що зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду.
Результати ПЛР-тесту потрібно надавати виключно англійською або арабською мовами.
Також кожен турист має заповнити бланк Декларації про стан здоров'я. Форму заповнюють і при в'їзді, і при виїзді. Окрім того, потрібно встановити на телефон додаток, що відстежує переміщення та забезпечує оперативний зв'язок з медзакладами у разі виявлення COVID-19.
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Транзитним пасажирам, які не будуть відвідувати місто, встановлювати додаток не потрібно.
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