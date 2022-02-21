Оглядовий майданчик створили в торговому центрі Sapphire, що розташований в азійській частині Стамбула. Висота тераси складає 200 метрів.

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Гості на терасі / Фото Milliyet

Туристи та містяни можуть помилуватися панорамним видом на Стамбул. Тераса дає змогу оглядати місто під кутом 360 градусів.

Одна із найдовших скляних терас в Європі має довжину 27 метрів та "глибину" 3 метри.

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З висоти 200 метрів можна побачити Стамбул, як на долоні / Фото Milliyet

Де ще можна подивитися на Стамбул з висоти

Оскільки Стамбул вважають одним з найбільших міст в Європі, оцінити його масштаб можна на одному з численних оглядових майданчиків.

Найпопулярнішою серед туристів є пагорб Чамлиджа.

Також мандрівник можуть піднятися на Галатську вежу, пагорби П'єр Лоті або Нафи Баба, подивитися на Босфор з двору мечеті Сулейманіє тощо.

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