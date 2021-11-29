З огляду на обставини: 5 питань, на які потрібно відповісти перед мандрівкою під час пандемії

Пандемія коронавірусу завдала сильного удару сфері подорожей та туризму. Умови в'їзду у різні країни змінюються ледь не щодня, що суттєво ускладнює планування мандрівки.

Саме тому перед закордонною поїздкою необхідно обов'язково дізнатися про актуальні правила для подорожувальників. Аби не пропустити нічого важливого, зверніть увагу на 5 запитань, на які потрібно відповісти перед тим, як вирушати у подорож.

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Яка актуальна ситуація з COVID-19 у країні та регіоні, куди ви прямуєте?

Найперше, що потрібно з'ясувати, – це актуальний стан епідеміологічної ситуації у вашому пункті призначення. Дізнайтеся, скільки хворих реєструють щодня, зменшується чи збільшується їхня кількість, який рівень вакцинації в країні. Також важливо ознайомитися і з інфраструктурою сектору охорони здоров'я – який рівень медицини, чи достатньо лікарень та місць у них.

Якщо зібрана інформація не задовільняє вас, подорож може бути не найкращою ідеєю. Варто задуматися над тим, щоб перенести поїздку чи навіть скасувати її.

Чи вакциновані ви?

Вакцинація потрібна для безпечних мандрівок / Фото Freepik

Аби у наш час подорожувати етично та відповідально, потрібно бути вакцинованим. Це необхідно для того, аби не наражати на небезпеку та знизити ризики для себе, своїх попутників та мешканців країни, до якої ви їдете.

Проте вакцинація є не лише етичним питанням. Чимало держав дозволяють перетинати свої кордони лише повністю вакцинованим туристам. Тож мандрівники без COVID-сертифікатів ризикують не потрапити до омріяної країни.

Які вимоги для в'їзду у цій країні?

Правила та обмеження відрізняються у кожній країні. Аби не застрягнути в аеропорту та успішно пройти паспортний контроль, потрібно з'ясувати:

чи впускають до країни іноземних громадян;

чи потрібен сертифікат вакцинації;

чи потрібен свіжий негативний тест на COVID-19;

чи потрібно відбувати самоізоляцію, і якщо так, то скільки вона триватиме.

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Чи зможете ви відвідати пам'ятки, які хочете побачити?

Звичайно, туристи вирушають у подорож до нової країни, аби познайомитися з її історією, культурою та відвідати визначні пам'ятки та місця. Щоб не розчаруватися, варто заздалегідь з'ясувати, чи відчинені вони для відвідувачів у час карантинних обмежень. Окрім того, через пандемію могли змінитися графік роботи чи умови відвідування.

Чи потрібно здавати тест та самоізолюватися після повернення?

Для комфортних та безпечних подорожей необхідно зібрати інформацію / Фото Pexels

Потрібно зважати не лише на вимоги в'їзду, а й на правила повернення. Деякі країни вимагають негативний тест на COVID-19 навіть у вакцинованих пасажирів, які повертаються з подорожі. Також їм, можливо, доведеться відбувати самоізоляцію. Вона може тривати або визначений термін, або доти, доки мандрівник не отримає підтвердження того, що він здоровий.