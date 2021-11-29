Именно поэтому перед зарубежной поездкой необходимо обязательно узнать актуальные правила для путешественников. Чтобы не упустить ничего важного, обратите внимание на 5 вопросов, на которые нужно ответить перед тем, как отправляться в путешествие.

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Какова актуальная ситуация с COVID-19 в стране и регионе, куда вы направляетесь?

Первое, что нужно выяснить, – это актуальное состояние эпидемиологической ситуации в вашем пункте назначения. Узнайте, сколько больных регистрируют ежедневно, уменьшается или увеличивается их количество, каков уровень вакцинации в стране. Также важно ознакомиться и с инфраструктурой сектора здравоохранения – каков уровень медицины, достаточно ли больниц и мест в них.

Если собранная информация не удовлетворяет вас, путешествие может быть не лучшей идеей. Следует задуматься над тем, чтобы перенести поездку или даже отменить ее.

Вакцинированы ли вы?

Вакцинация необходима для безопасных путешествий / Фото Freepik

Чтобы в наше время путешествовать этично и ответственно, нужно быть вакцинированным. Это необходимо для того, чтобы не подвергать опасности и снизить риски для себя, своих попутчиков и жителей страны, в которую вы едете.

Однако вакцинация является не только этическим вопросом. Многие страны позволяют пересекать свои границы только полностью вакцинированным туристам. Так что путешественники без COVID-сертификатов рискуют не попасть в желаемую страну.

Какие требования для въезда в эту страну?

Правила и ограничения разнятся в каждой стране. Чтобы не застрять в аэропорту и успешно пройти паспортный контроль, нужно выяснить:

впускают ли в страну иностранных граждан;

нужен ли сертификат вакцинации;

нужен ли свежий отрицательный тест на COVID-19;

нужно ли отбывать самоизоляцию, и если да, то сколько она должна продолжаться.

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Сможете ли вы посетить достопримечательности, которые хотите увидеть?

Конечно, туристы отправляются в путешествие в новую страну, чтобы познакомиться с ее историей, культурой и посетить выдающиеся достопримечательности и места. Чтобы не разочароваться, следует заранее выяснить, открыты ли они для посетителей во время карантинных ограничений. Кроме того, из-за пандемии могли измениться график работы или условия посещения.

Нужно ли сдавать тест и самоизолироваться после возвращения?

Для комфортных и безопасных путешествий необходимо собрать информацию / Фото Pexels