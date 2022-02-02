Такий перелік склали з нагоди того, що кількість відгуків на Tripadvisor перевищила 1 мільярд. Аби відзначити цю подію, співробітники не лише визначили найкращі туристичні місця, а й опублікували деякі цікаві факти про платформу та її користувачів.

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Найпопулярніші туристичні місця за версією Tripadvisor

Найкращим готелем у світі виявився Luxor Hotel & Casino у Лас-Вегасі, США. Він зібрав на Tripadvisor понад 48 200 відгуків.

Найпопулярніший готель на Tripadvisor / Фото Luxor Hotel & Casino

Найпопулярнішим ресторан у світі – Pastéis de Belém у Лісабоні, Португалія. Це історичний заклад, який з 1837 року тішить відвідувачів найсмачнішими паштейшами – традиційним португальським десертом. Користувачі Tripadvisor залишили про нього більше ніж 52 600 відгуків.

Pastéis de Belém – найпопулярніший ресторан / Фото Pastéis de Belém

А найпопулярнішою туристичною пам'яткою виявилася Саграда Фамілія – Храм Святого Сімейства у Барселоні, Іспанія. Ця пам'ятка зібрала величезну кількість відгуків від туристів – понад 164 200.

Найкраща туристична пам'ятка – Саграда Фамілія / Фото Pexels

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Цікаві факти про Tripadvisor

Найдовший англомовний відгук на платформі скапається із 17 241 слова. Так користувач Tripadvisor описав свій досвід відпочинку у готелі Playa Pesquero Resort на Кубі.

Найактивнішим рецензентом сайту виявився люксембуржець, який написав понад 7000 відгуків з 2015 року, коли він зареєструвався на платформі.

Користувач з Риму став найактивнішим за кількістю завантажених на Tripadvisor фото. Його рекорд склав більше ніж 102 000 знімків.

Найактивнішим мандрівником на Tripadvisor виявився ірландець, який залишив відгуки про різні місця у 176 країнах.

За відгуками визначили і гастрономічні вподобання користувачів платформи. Найчастіше вони писали про піцу (10,4 мільйона згадок), пироги (84, мільйона згадок) та салати (7,3 мільйона згадок).

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