Овації в літаку: чому пасажири після посадки плескають в долоні

Деяких досвідчених мандрівників цей ритуал дратує. Вони стверджують, що пілоти у своїй кабіні усе одно не чують "подяку" пасажирів.

Виявляється, оплески після посадки літака увійшли в моду в 1980-х роках. За допомогою оплесків люди демонструють вдячність пілотам, а також намагаються зняти психологічну напругу, що могла виникнути під час польоту.

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Психологи стверджують, що існує багато причин, через які люди аплодують. Ось деякі з них:

Зняття напруги

Дехто просто не може стриматися від оплесків, коли політ завершився. Так люди немов "святкують" те, що вдало перенесли політ та успішно приземлилися. Під час польоту люди нерідко бентежаться та бояться, а відчуття твердої землі немов повертає їм контроль над ситуацією.

"Завершення вистави"

Чимало людей вважають політ особливим досвідом, для декого він стає дуже довгоочікуваним. Тому оплесками пасажири віддячують за цей хвилюючий і приємний досвід.

Особливості культури

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Історично склалося так, що люди з одних країн аплодують під час приземлення, а з інших – майже ні. Мандрівники, які багато подорожували, можуть це підтвердити.

Найчастіше аплодують пасажири з держав, що входили до складу Радянського Союзу, а також люди з Румунії тощо. Це пов'язано з тим, що раніше мешканці цих країн не мали змоги подорожувати – тому кожна мандрівка стає чимось особливим.

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