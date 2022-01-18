Оказывается, аплодисменты после посадки самолета вошли в моду в 1980-х годах. С помощью аплодисментов люди демонстрируют благодарность пилотам, а также пытаются снять психологическое напряжение, которое могло возникнуть во время полета.

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Психологи утверждают, что существует много причин, по которым люди аплодируют. Вот некоторые из них:

Снятие напряжения

Некоторые просто не могут удержаться от аплодисментов, когда полет завершился. Так люди словно "празднуют" то, что успешно перенесли полет и удачно приземлились. Во время полета люди нередко смущаются и боятся, а чувство твердой земли словно возвращает контроль над ситуацией.

"Завершение спектакля"

Многие считают полет особым опытом, для некоторых он становится очень долгожданным. Поэтому аплодисментами пассажиры благодарят за этот волнующий и приятный опыт.

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Особенности культуры

Исторически сложилось так, что люди из одних стран аплодируют во время приземления, а из других почти нет. Путешественники, которые много ездили, могут это подтвердить.

Чаще всего аплодируют пассажиры из государств, входивших в состав Советского Союза, а также люди из Румынии и так далее. Это связано с тем, что раньше жители этих стран не имели возможности путешествовать – поэтому каждое путешествие становится чем-то особенным.

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