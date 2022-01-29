Панораму Стамбула вважають візитною карткою міста. У мегаполісі є чимало майданчиків, звідки можна оглянути місто на Босфорі.

Вам сподобається Акція Sunny Week від Coral Travel: як заощадити до 40% на відпустку в 7 найпопулярніших країнах

Пагорб Чамлиджа (Çamlıca tepesi)

Це найвища точка азійської частини Стамбула та найпопулярніша локація серед туристів. Пагорб розташований в однойменному парку в районі Ускудар. Його висота становить 268 метрів.

Дістатися до пагорба Чамлиджа можна, перепливши на поромі через Босфор. Від пристані Еміньоню пороми відпливають кожних 15 – 20 хвилин. Коли вийдете на берег, доїдьте до пагорба на таксі, автобусі, місцевій маршрутці або йдіть пішки.



У Стамбулі є чимало місць, звідки відкривається чудова панорама / Фото Unsplash

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки. Детальніше дізнайтеся тут.

Звідки ще можна помилуватися Стамбулом

Оглядовий майданчик бізнес-центру Sapphıre. Він розташований на 52-му поверсі й дає змогу побачити місто з висоти 236 метрів.

Галатська вежа висотою 63 метри. Ця пам'ятка розташована у Старому місті. У вежі можна посидіти в кафе та помилуватися видом бухти Золотий Ріг.

Пагорб П'єр Лоті в районі Еюп. Там також є історичне кафе, а дістатися пагорба можна на фунікулері.

Парк Улус, у якому розташований оглядовий майданчик.

Пагорб Нафи Баба неподалік відомої фортеці Румеліхісар.

Мечеть Сулейманіє в районі Фатіх. Це друга за розміром мечеть Стамбула. Туристи неодмінно відвідують цю мечеть, але не всі знають, що з заднього двору відкривається чудовий вигляд на Босфор.

Пагорб Отаатепе – у ньому можна побачити з висоти район Бешикташ.

Мечеть Султана Селіма Першого – з її двору відривається чудовий вигляд на місто.

Особняк Султана Абдул-Меджида.

Цікаво Гірськолижні курорти, термали й неймовірна природа: чим приваблює зимова Туреччина

Як колись їздили відпочивати за кордон: дивіться відео