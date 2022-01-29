Побачити Стамбул з висоти: найкращі оглядові майданчики для туристів
Джерело:Mouzenidis
Стамбул вважають найбільшим містом Європи, адже у ньому мешкає понад 15 мільйонів жителів. Щоб оцінити масштаб Стамбула, найкраще – побачити його з пагорба або високої будівлі.
Панораму Стамбула вважають візитною карткою міста. У мегаполісі є чимало майданчиків, звідки можна оглянути місто на Босфорі.
Вам сподобається Акція Sunny Week від Coral Travel: як заощадити до 40% на відпустку в 7 найпопулярніших країнах
Пагорб Чамлиджа (Çamlıca tepesi)
Це найвища точка азійської частини Стамбула та найпопулярніша локація серед туристів. Пагорб розташований в однойменному парку в районі Ускудар. Його висота становить 268 метрів.
Дістатися до пагорба Чамлиджа можна, перепливши на поромі через Босфор. Від пристані Еміньоню пороми відпливають кожних 15 – 20 хвилин. Коли вийдете на берег, доїдьте до пагорба на таксі, автобусі, місцевій маршрутці або йдіть пішки.
У Стамбулі є чимало місць, звідки відкривається чудова панорама / Фото Unsplash
Звідки ще можна помилуватися Стамбулом
- Оглядовий майданчик бізнес-центру Sapphıre. Він розташований на 52-му поверсі й дає змогу побачити місто з висоти 236 метрів.
- Галатська вежа висотою 63 метри. Ця пам'ятка розташована у Старому місті. У вежі можна посидіти в кафе та помилуватися видом бухти Золотий Ріг.
- Пагорб П'єр Лоті в районі Еюп. Там також є історичне кафе, а дістатися пагорба можна на фунікулері.
- Парк Улус, у якому розташований оглядовий майданчик.
- Пагорб Нафи Баба неподалік відомої фортеці Румеліхісар.
- Мечеть Сулейманіє в районі Фатіх. Це друга за розміром мечеть Стамбула. Туристи неодмінно відвідують цю мечеть, але не всі знають, що з заднього двору відкривається чудовий вигляд на Босфор.
- Пагорб Отаатепе – у ньому можна побачити з висоти район Бешикташ.
- Мечеть Султана Селіма Першого – з її двору відривається чудовий вигляд на місто.
- Особняк Султана Абдул-Меджида.
Цікаво Гірськолижні курорти, термали й неймовірна природа: чим приваблює зимова Туреччина
Як колись їздили відпочивати за кордон: дивіться відео