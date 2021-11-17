Подорож Європою: фотограф заворожив мережу епічними фото гірських масивів

Польський фотограф знімає неймовірні пейзажі. Він полюбляє ставити палатку серед гір та чекати на сходи й заходи сонця.

Професійний фотограф Кароль Нєнартовіч мешкає у Кракові, Польща. Щоб зробити хороший кадр, чоловік терпляче чекає на хороше освітлення в своїй палатці серед гір.

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Подорожував Європою

Кароль пропонує глядачам побачити фото, які він зробив під час мандрівки Австрією, Францією, Швейцарією та Італією. Фотограф побачив Доломіти, відомі гори Монблан та Матергорн і чимало інших дивовижних місць в Альпах.

Санта Маддалена, Доломіти, Італія



Фото Karol Nienartowicz

Озеро Браєс, Доломіти, Італія



Фото Karol Nienartowicz

Гальштат, Австрія



Фото Karol Nienartowicz

Матергорн, Швейцарія



Фото Karol Nienartowicz

За останніх 10 років фотограф відвідав 45 країн на 4 континентах. Він обожнює їздити туди, де є гори та неймовірні пейзажі.

Голки Бавеллі, Франція



Фото Karol Nienartowicz

Доломіти, Італія



Фото Karol Nienartowicz

Матергорн, Швейцарія



Фото Karol Nienartowicz

Монблан, Франція



Фото Karol Nienartowicz

Доломіти, Італія



Фото Karol Nienartowicz

Матергорн, Швейцарія



Фото Karol Nienartowicz

Кароль розповідає, що найскладніше в роботі фотографа – багато часу проводити у кемпінгах, ночувати в наметі та машині й не втомлюватися від усього цього.

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