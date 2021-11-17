Путешествие по Европе: фотограф заворожил сеть эпичными фото горных массивов

Польский фотограф снимает невероятные пейзажи. Он любит ставить палатку среди гор и ждать восхода и заката.

Профессиональный фотограф Кароль Ненартович живет в Кракове, Польша. Чтобы сделать хороший кадр, мужчина терпеливо ждет хорошего освещения в своей палатке среди гор.

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Путешествовал по Европе

Кароль предлагает зрителям увидеть фото, сделанные им во время путешествия по Австрии, Франции, Швейцарии и Италии. Фотограф увидел Доломиты, известные горы Монблан и Маттерхорн и многие другие удивительные места в Альпах.

Санта Маддалена, Доломиты, Италия



Фото Karol Nienartowicz

Озеро Брайес, Доломиты, Италия



Фото Karol Nienartowicz

Гальштат, Австрия



Фото Karol Nienartowicz

Маттерхорн, Швейцария



Фото Karol Nienartowicz

За последние 10 лет фотограф посетил 45 стран на 4 континентах. Он любит ездить туда, где есть горы и невероятные пейзажи.

Иглы Бавелли, Франция



Фото Karol Nienartowicz

Доломиты, Италия



Фото Karol Nienartowicz

Маттерхорн, Швейцария



Фото Karol Nienartowicz

Монблан, Франция



Фото Karol Nienartowicz

Доломиты, Италия



Фото Karol Nienartowicz

Маттерхорн, Швейцария



Фото Karol Nienartowicz

Кароль рассказывает, что сложнее всего в работе фотографа – много времени проводить в кемпингах, ночевать в палатке и машине и не уставать от всего этого.

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