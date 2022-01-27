Покинуте село та "мертве" озеро: які локації в Карпатах вважають містичними

Карпати – місце для відпочинку душею та тілом. Вони завжди приваблювали мандрівників своєю природою й певною містичною атмосферою.

Дізнайтеся про кілька цікавих місць в горах, довкола яких складають легенди. Можливо, вам також захочеться їх відвідати.

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"Мертве" озеро



Це місце вважають досить містичним / Фото Karpaty.Love

Справжня назва цього озера – Журавлине. Воно розташоване у Сколівському районі Львівської області.

Довкола озера ходить легенда про те, що з цієї місцини складно вибратися живим. Та й вигляд водойма має відповідний: темна вода, вкрита гілками дерев, та зарослі мохом береги.

Село-привид

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Так виглядає село Буркут / Фото Depo.ua

Село Буркут на Івано-Франківщині вважають примарою. Ще у 2001 році там мешкало 10 людей, за даними Всеукраїнського перепису населення. А з 2008 року в селі взагалі не залишилося людей, які б мешкали там постійно.

Село Буркут називають мертвим через відсутність у ньому мешканців.

Австрійський цвинтар



Поховання австрійських солдат / Фото Vpohid.com.ua

Місце поховання австрійських солдатів розташоване неподалік Рахова. Тут спочивають вояки, які загинули під час Першої світової війни.

За цвинтарем доглядають, хоча сюди й мало хто приходить. Мало туристів знають про це атмосферне місце.

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