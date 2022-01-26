StarDome відкриють наприкінці лютого. Готель розташований між Куско та Мачу-Пікчу і пропонує гостям познайомитися зі Священною долиною інків ближче.

Читайте також Місце, де збуваються мрії: чому варто обрати розкішний відпочинок у Xanadu Resort 5* в Туреччині

Власник хотів показати місцеву магію



На гостей чекають неймовірні враження / Фото StarDome

У StarDome зробили 6 розкішних люксів для незабутньої відпустки. Основу будівлі становить унікальний скляний купол.

Готелем управляє місцеве товариство корінних народів кечуа. Ще один партнер закладу – Боб Берман, адвокат з Торонто. Чоловік втратив дружину – жінка померла у 38 років від раку. Трагедія змусила адвоката вирушити на духовні пошуки. В результаті він опинився у Священній долині інків.



Вид з ресторану / Фото StarDome

Там чоловік зустрів місцевого шамана Карлоса Гібаху, який і запропонував придбати землю для будівництва. Берман спершу мешкав там сам, а потім вирішив побудувати готель, в якому мандрівники зможуть по-справжньому зрозуміти магію місцевих гір.

Якщо давно мрієте відпочити та перезавантажитися, саме час вирушити в мандри. Coral Travel допоможе отримати незабутні враження. Обрати бажаний напрям можна тут.

Гості зможуть дивитися на зорі в телескоп

У готелі є 5 кімнат на першому поверсі, та неймовірна StarDeck на другому рівні – там гості милуватимуться природою крізь скляні стіни від підлоги до стелі. Не забули навіть про телескоп для того, щоб дивитися на зірки.



Номер класу "люкс" / Фото StarDome

Ціна ночі в готелі буде коливатися: від 399 доларів у низький сезон до 1299 доларів у високий сезон. У вартість буде входити традиційний місцевий сніданок.

До теми Добувають золото в непростих умовах: як живуть у найвищому місті світу

Дізнайтеся більше про сервіс Airbnb: дивіться відео