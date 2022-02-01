Польський дипломат випадково знайшов руїни стародавнього міста в Туреччині

Під час прогулянки чоловік виявив залишки загубленого турецького міста Фіваси. Дипломат часто гуляє бездоріжжям в пошуках історичних пам'яток, однак на таку знахідку не сподівався.

Польський дипломат Роберт Д. Рокіцькі працює у посольстві в Анкарі. Чоловік цікавиться історією та археологією, а тому самотужки досліджує дику турецьку сільську місцевість.

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Полюбляє гуляти та шукати пам'ятки

Саме дипломат став першим, хто виявив залишки стародавнього турецького міста Фіваси. Цей населений пункт відігравав важливу роль у 500-річному конфлікті між Візантійською імперією та різними мусульманськими халіфатами.

У вільний час чоловік займається своїм улюбленим видом туризму – ходить бездоріжжям у пошуках історичних місць.

Дипломат гуляв землями південно-центральної Анатолії біля Таврських гір. Він шукав місце, що пов'язане з легендою про 7 сплячих.

Що відомо про легенду

Легенда про 7 сплячих або легенда про сплячих Ефеса розповідає про групу молодиків, які заховалися в печері неподалік міста Ефес. Вони намагалися уникнути римських гонінь на християн. За легендою, це трапилося приблизно у 250 році нашої ери.

Знайшов не те, що шукав

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Однак Рокіцькі не вдалося знайти місця, пов'язані з легендою Натомість він побачив загублене місто Фіваса.



Дипломат вказує, де знайшов місто / Фото Anadolu

Фіваса – укріплене місто в Малій Азії, що залишалося під контролем римлян та візантійців аж до початку дев'ятого століття нашої ери.

Відкриття Фіваси було трохи випадковим,

– зізнається чоловік.

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Фівасу вважають одним з найвідоміших міст регіону Лікаонія. Однак історики мали надто мало інформації про її розташування, а тому шукали в різних місцях, часто дуже віддалених одне від іншого.

Лікаонія була місцем перехрещення торгових маршрутів, однак місто Фіваса лежало дещо в стороні від них. Вчені шукали стародавнє місто понад 200 років.

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