Польский дипломат Роберт Д. Рокицки работает в посольстве в Анкаре. Мужчина интересуется историей и археологией, поэтому самостоятельно исследует дикую турецкую сельскую местность.
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Любит гулять и искать достопримечательности
Именно дипломат стал первым, кто нашел остатки древнего турецкого города Фивасы. Этот населенный пункт играл важную роль в 500-летнем конфликте между Византийской империей и разными мусульманскими халифатами.
В свободное время мужчина занимается своим любимым видом туризма – ходит по бездорожью в поисках исторических мест.
Дипломат гулял по землям южно-центральной Анатолии у Таврских гор. Он искал место, связанное с легендой о 7 спящих.
Что известно о легенде
Легенда о 7 спящих или легенда о спящих Эфеса рассказывает о группе молодых людей, спрятавшихся в пещере недалеко от города Эфес. Они пытались избежать римских гонений против христиан. По легенде, это произошло примерно в 250 году нашей эры.
Нашел не то, что искал
Однако Рокицки не удалось найти места, связанные с легендой. Вместо этого он увидел потерянный город Фивасу.
Дипломат показывает, где нашел город / Фото Anadolu
Фиваса – укрепленный город в Малой Азии, остававшийся под контролем римлян и византийцев вплоть до начала девятого века нашей эры.
Открытие Фивасы было несколько случайным,
– признается мужчина.
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Фиваса считается одним из самых известных городов региона Ликаония. Однако историки имели слишком мало информации о ее расположении, поэтому искали в разных местах, часто очень удаленных друг от друга.
Ликаония была местом пересечения торговых маршрутов, однако город Фиваса лежал несколько в стороне от них. Ученые искали древний город более 200 лет.
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