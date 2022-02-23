Просто у центрі міста: у Лондоні знайшли найбільшу римську мозаїку за останні 50 років

Британські археологи виявили у центрі Лондона частину мозаїчної підлоги римського періоду. Вона стала найбільшою з подібних, знайдених тут за останні пів століття.

У Лондоні знайшли велику римську мозаїку

Дослідники Музею лондонської археології (MOLA) вважають, що знайшли 8-метровий фрагмент підлоги римської їдальні у маєтку чи готелі для високих чинів.

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Вони припускають, що у цьому приміщені стояли обідні канапи, сидячи на яких, люди відкидалися та милувалися декоративною підлогою. Ймовірно, стіни також були багато оздоблені.

Мозаїку знайшли під час розкопок у центрі Лондона / Фото MOLA

Мозаїка складається з двох панелей. На них зображені великі яскраві квіти, оточені переплетеними смугами, та лотос з різноманітними геометричними елементами, серед яких є узор, відомий як вузол Соломона.

Знахідку датують 2 – 3 століттями. Спеціаліст з римської мозаїки Девід Ніл вважає, що цей дизайн – робота команди мозаїчних художників під назвою “група Аканта”, які працювали в Лондоні та розробили власний унікальний стиль.

Це унікальна знахідка в Лондоні. Для мене було за честь попрацювати на такій великій ділянці, де римська археологія не була пошкоджена більш пізньою діяльністю,

– поділилася керівниця розкопок музею Антоніетта Лерц.

Мозаїку датують 2 – 3 століттями / Фото MOLA

Неподалік від мозаїки знайшли сліди ще однієї римської будівлі, яка, ймовірно, була резиденцією заможної людини або родини. Там знайшли залишки розписаних стін, мозаїчних підлог терраццо, а також монети та коштовності. Серед них – декорована бронзова брошка, костяна шпилька та швейна голка.

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“Це було у розквіт римського Лондона. Будівлі на цій ділянці мали дуже високий статус, а люди, які тут мешкали, жили хорошим життям”, – додала Антоніетта Лерц.

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Знайдену мозаїку планують зняти та “законсервувати”. Є надія, що в майбутньому її виставлять на загальний огляд, аби усі охочі змогли ближче познайомитися із цією сторінкою історії Лондона.

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