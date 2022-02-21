Розкопки проводять у турецькій провінції Кахраманмараш. Археологи знайшли залишки архітектурних споруд віком близько 1500 років, а також стародавні лазні та мозаїку.
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Сцена перед полюванням
Мозаїка площею 50 квадратних метрів, ймовірно, зображує сцену перед полюванням. Люди на полотні бенкетують. Окрему увагу приваблюють 3 жінки, які танцюють.
Мозаїка зображує сцену перед полюванням / DHA Photo
Археологи вважають, що ця мозаїка є частиною панелі з 3 сцен полювання. 2 з панелей вже знайшли у 2015 році.
Загалом на території Кахраманмараш було знайдено 20 мозаїк, що пов'язані з римськими віллами життям місцевої еліти та воєначальників.
Історія міста
Археологи досліджують руїни стародавнього міста з 2007 року. Тоді його випадково знайшли під час незаконних розкопок.
Територія міста складає 140 гектарів. Стародавнє поселення багато разів переходило з рук в руки: ним володіли хети, урарти, ассирійці, перси, македонці й царі Селевкіди.
Увагу вчених привабили танцюючі жінки / DHA Photo
Згодом місто завоювали римляни й назвали його Каесара Германіка на честь імператора Гая Цезаря Августа Германіка.
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Зрештою, місто опинилося під контролем арабів у 645 році. Нові правителі назвали місто Мараш. Кілька разів його руйнували під час хрестових походів. Однак остаточно історія міста завершилася 1500 років тому – його поховали під землю сильні зсуви.
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