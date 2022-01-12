Розкішна вілла зі старого літака: як виглядає нова принада для туристів на Балі

Зі старого літака Boeing 737 зроблять неймовірну віллу. Після реконструкції приміщення будуть здавати туристам, що мріють пожити в екзотичному помешканні.

Острів Балі до пандемії приваблював тисячі мандрівників з усього світу. Суворі карантинні обмеження завдали неймовірної шкоди туристичному бізнесу на Балі, однак місцеві мешканці сподіваються, що рано чи пізно усе буде, як раніше.

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Буде вілла площею 100 метрів



У помешканні буде розкішний інтер'єр / Скриншот з відео

Підприємець Фелікс Дьомін вирішив зробити оригінальну атракцію для туристів. Він придбав літак збанкрутілої авіакомпанії Mandala Airlines і планує зробити у ньому розкішне житло.

Літак розібрали, перевезли та встановили на 150-метровій скелі з приголомшливим видом. Транспортування тривало 7 місяців: 2 з них складну процедуру планували, і ще 5 – перевозили різні частини літака.



Літак довелося розібрати для транспортування / Скриншот з відео

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Зараз там триває ремонт. Площа готової вілли буде становити 100 квадратних метрів. Всередині планують зробити вітальню та 2 спальні.



Так виглядатиме вхід до вілли / Скриншот з відео

У кабіні пілотів розмістять ванну з панорамним видом. Вхід у віллу буде не там, куди зазвичай заходять пасажири літака. Його зроблять через один з аварійних виходів – гості будуть заходити через крило.



Таким буде інтер'єр на кухні / Скриншот з відео

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Після закінчення ремонту віллу можна буде орендувати, як готельний номер. А Міністерство туризму Індонезії навіть запропонувало власнику зібрати літак та нічого із ним не робити – він міг би стати місцевою пам'яткою.

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