Розкішна вілла зі старого літака: як виглядає нова принада для туристів на Балі
Джерело:Independent
Зі старого літака Boeing 737 зроблять неймовірну віллу. Після реконструкції приміщення будуть здавати туристам, що мріють пожити в екзотичному помешканні.
Острів Балі до пандемії приваблював тисячі мандрівників з усього світу. Суворі карантинні обмеження завдали неймовірної шкоди туристичному бізнесу на Балі, однак місцеві мешканці сподіваються, що рано чи пізно усе буде, як раніше.
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Буде вілла площею 100 метрів
У помешканні буде розкішний інтер'єр / Скриншот з відео
Підприємець Фелікс Дьомін вирішив зробити оригінальну атракцію для туристів. Він придбав літак збанкрутілої авіакомпанії Mandala Airlines і планує зробити у ньому розкішне житло.
Літак розібрали, перевезли та встановили на 150-метровій скелі з приголомшливим видом. Транспортування тривало 7 місяців: 2 з них складну процедуру планували, і ще 5 – перевозили різні частини літака.
Літак довелося розібрати для транспортування / Скриншот з відео
Зараз там триває ремонт. Площа готової вілли буде становити 100 квадратних метрів. Всередині планують зробити вітальню та 2 спальні.
Так виглядатиме вхід до вілли / Скриншот з відео
У кабіні пілотів розмістять ванну з панорамним видом. Вхід у віллу буде не там, куди зазвичай заходять пасажири літака. Його зроблять через один з аварійних виходів – гості будуть заходити через крило.
Таким буде інтер'єр на кухні / Скриншот з відео
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Після закінчення ремонту віллу можна буде орендувати, як готельний номер. А Міністерство туризму Індонезії навіть запропонувало власнику зібрати літак та нічого із ним не робити – він міг би стати місцевою пам'яткою.
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