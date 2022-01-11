Dubai Shopping Festival – справжня подія для любителів шопінгу й розваг. Цьогоріч він триватиме до 29 січня.

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Шоу дронів та концерти

У фестивалі зазвичай беруть участь світові бренди з гучними іменами, а також локальні торгові марки. Зазвичай на фестивалі представлені тисячі невеликих магазинів, а також місцеві торгові центри.

Важливо те, що усі продавці пропонують солідні знижки під час фестивалю. Тобто туди можна їздити щороку, щоб значно зекономити на потрібних речах.

Якщо давно мрієте відпочити та перезавантажитися, саме час вирушити в мандри. Coral Travel допоможе отримати незабутні враження. Обрати бажаний напрям можна тут.

На гостей тут чекають не тільки покупки, а й шоу-програма. Зокрема, тут можна побачити вражаючі шоу дронів, вечірні салюти, відвідати концерти. Також серед гостей регулярно розігрують призи.



Під час фестивалю можна побачити різноманітні шоу / Фото Omar Chatriwala

Тим, хто не надто полюбляє покупки, також можна відвідати фестиваль. Під час події можна потрапити на виступи місцевих та світових знаменитостей.

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