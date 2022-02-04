Серед мандрівників існує популярний міф про те, що на борту літака не варто пити нічого, крім води в пляшках. Причиною цього міфу стали непідтверджені історії про те, що гаряча вода для напоїв на борту – це та ж рідина, що проходить крізь систему туалетів.

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Заперечила поширені вигадки

Однак досвідчена стюардеса Аріна Блум розповіла на ресурсі Insider про те, що такого не буває. Вона розвінчала міф про єдиний резервуар для води. "У нас різні баки для туалету та кампусу (кухні)", – пише жінка.

Ще один міф про резервуари для води – те, що їх рідко очищують. Однак Аріна стверджує, що пити кип'ячену воду на борту цілком безпечно.

Пасажири іноді турбуються про якість води, тому що вони не знають, як часто чистяться резервуари. Але як часто у вас вдома чистяться резервуари для води та труби?,

– запитує бортпровідниця.



Не варто відмовлятися від напоїв через чутки / Фото Unsplash

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Жінка стверджує, що якість питної води в літаках абсолютно нормальна. Вона повідомила, що увесь час п'є каву в літаках і почувається добре.

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