Каждый из этих длинных перелетов длится более 16 часов. Пассажирам предлагают добраться до разных отдаленных точек мира.
Читайте также Отдых на любой вкус: почему путешественники выбирают сеть отелей Otium в Турции
10 самых длинных авиарейсов
Этими рейсами можно добраться почти в любую часть земного шара / Изображение Samhui
Нью-Йорк – Сингапур, Singapore Airlines SQ23
- Расстояние, которое преодолевает самолет: 15 349 километров.
- Продолжительность полета: 18 часов 50 минут.
Лос-Анджелес – Сингапур, Singapore Airlines SQ37
- Расстояние, которое преодолевает самолет: 14 144 километров.
- Продолжительность полета: 17 часов 50 минут.
Сан-Франциско – Бенгалор, Air India AI176
- Расстояние, которое преодолевает самолет: 14 004 километров.
- Продолжительность полета: 17 часов 45 минут.
Нью-Йорк – Манила, Philippine Airlines PR127
- Расстояние, которое преодолевает самолет: 13 712 километров.
- Продолжительность полета: 16 часов 40 минут.
Сан-Франциско – Сингапур, Singapore Airlines SQ33
- Расстояние, которое преодолевает самолет: 13 593 километров.
- Продолжительность полета: 17 часов 35 минут.
Йоханнесбург – Атланта, Delta Airlines DL201
- Расстояние, которое преодолевает самолет: 13 581 километр.
- Продолжительность полета: 16 часов 20 минут.
Дубай – Лос-Анджелес, Emirates EK215
- Расстояние, которое преодолевает самолет: 13 420 километров.
- Продолжительность полета: 16 часов 20 минут.
Узнайте больше об особенностях полета в первом классе этим рейсом: смотрите видео
Доха – Лос-Анджелес, Qatar Airways QR739
- Расстояние, которое преодолевает самолет: 13 367 километров.
- Продолжительность полета: 16 часов 25 минут.
Увидеть особенности сервиса на этом рейсе можно на видео
Торонто – Манила, Philippine Airlines PR119
- Расстояние, которое преодолевает самолет: 13 230 километров.
- Продолжительность полета: 16 часов 20 минут.
Дубай – Хьюстон, Emirates EK211
- Расстояние, которое преодолевает самолет: 13 144 километров.
- Продолжительность полета: 16 часов 15 минут.
Интересно На основе миллиарда отзывов: Tripadvisor назвала самые популярные туристические объекты в мире