10 самых длинных авиаперелетов в мире, которые проходят без посадок

Мы уже рассказывали о самом длинном рейсе, который длится почти 19 часов и доставляет пассажиров из Нью-Йорка в Сингапур. Однако действительно длинных рейсов немало – узнайте о них.

Каждый из этих длинных перелетов длится более 16 часов. Пассажирам предлагают добраться до разных отдаленных точек мира.

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10 самых длинных авиарейсов



Этими рейсами можно добраться почти в любую часть земного шара / Изображение Samhui

Нью-Йорк – Сингапур, Singapore Airlines SQ23

Расстояние, которое преодолевает самолет: 15 349 километров.

Продолжительность полета: 18 часов 50 минут.

Лос-Анджелес – Сингапур, Singapore Airlines SQ37

Расстояние, которое преодолевает самолет: 14 144 километров.

Продолжительность полета: 17 часов 50 минут.

Сан-Франциско – Бенгалор, Air India AI176

Расстояние, которое преодолевает самолет: 14 004 километров.

Продолжительность полета: 17 часов 45 минут.

Нью-Йорк – Манила, Philippine Airlines PR127

Расстояние, которое преодолевает самолет: 13 712 километров.

Продолжительность полета: 16 часов 40 минут.

Сан-Франциско – Сингапур, Singapore Airlines SQ33

Расстояние, которое преодолевает самолет: 13 593 километров.

Продолжительность полета: 17 часов 35 минут.

Йоханнесбург – Атланта, Delta Airlines DL201

Расстояние, которое преодолевает самолет: 13 581 километр.

Продолжительность полета: 16 часов 20 минут.

Дубай – Лос-Анджелес, Emirates EK215

Расстояние, которое преодолевает самолет: 13 420 километров.

Продолжительность полета: 16 часов 20 минут.

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Узнайте больше об особенностях полета в первом классе этим рейсом: смотрите видео

Доха – Лос-Анджелес, Qatar Airways QR739

Расстояние, которое преодолевает самолет: 13 367 километров.

Продолжительность полета: 16 часов 25 минут.

Увидеть особенности сервиса на этом рейсе можно на видео

Торонто – Манила, Philippine Airlines PR119

Расстояние, которое преодолевает самолет: 13 230 километров.

Продолжительность полета: 16 часов 20 минут.

Дубай – Хьюстон, Emirates EK211

Расстояние, которое преодолевает самолет: 13 144 километров.

Продолжительность полета: 16 часов 15 минут.

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