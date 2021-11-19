200 вещей в один чемодан: блогерка показала, как компактно упаковать багаж для путешествия

Не каждый турист умеет правильно и компактно складывать вещи в поездку. Приходится везти с собой лишние сумки и чемоданы и доплачивать за дополнительный багаж, однако без этого можно обойтись, зная основные принципы.

Блогерка Карен Эдвардс рассказала и наглядно показала, как их применять в интересном видеоролике. Всего в один чемодан среднего размера она упаковала все необходимые вещи для семьи из 4-х человек, которые отправлялись в недельный отпуск.

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Как поместить вещи всей семьи в один чемодан

В общей сложности женщине удалось вместить туда 200 предметов. Среди них – одежда и обувь для двоих взрослых и двоих детей, подгузники, детские салфетки, детская посуда, мягкие игрушки, книги, пляжные полотенца, средства гигиены, косметика, аптечка, техника – камера, ноутбук, зарядные устройства и другие вещи.

Вес чемодана составил 19 килограммов. Это меньше, чем ограничения веса, установленные большинством мировых авиакомпаний, то есть доплачивать за такой багаж не придется.

Как упаковать 200 вещей в один чемодан: смотрите видео



Собираясь в отпуск, прежде всего, нужно определить, какие вещи брать с собой, чтобы не заполнить чемодан лишним. Позаботьтесь о том, чтобы разные элементы одежды и обуви не только подходили друг к другу, но и были многофункциональными. К примеру, берите с собой рубашку, которую сможете надеть и на пляж, и на вечернюю прогулку по городу. По тому же принципу, полотенца можно использовать как детские одеяла и коврики.

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Основные правила упаковки багажа от Карен: