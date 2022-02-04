Airbnb ищет желающих год бесплатно жить на Сицилии: как подать свою кандидатуру

Сервис Airbnb ищет кандидата на вакансию мечты каждого путешественника. Платить за работу не будут, однако предлагают кое-что получше – этот человек совершенно бесплатно проведет год на Сицилии.

Жить и работать придется в отреставрированном доме в небольшом поселке Самбука. В рабочие обязанности будет входить принимать гостей Airbnb в доме за 1 евро в течение 9 месяцев и участвовать в жизни деревни. Это не будет занимать много времени, так что выбранный кандидат также сможет работать удаленно.

Это интересно Отдых на любой вкус: почему путешественники выбирают сеть отелей Otium в Турции

Жизнь в Самбуке

Живописный поселок Sambuca di Sicilia / Фото Airbnb

Самбука или Sambuca di Sicilia – это сицилийский поселок с населением около 6000 человек, расположенный в 80 километрах от Палермо. Его характеризуют уникальным сочетанием итальянской и североафриканской культур и архитектурных стилей. В 2016 году Самбука получила звание самой красивой итальянской деревни.

Таунхаус, в котором нужно будет жить, расположен в самом центре поселка. Недавно его отремонтировали, сохранив всю аутентичность и уникальность здания.

Гостиная дома Airbnb в Самбуке / Фото Airbnb

В 3-этажном доме есть 2 гостиные, 2 спальни, кухня, зона для работы, 2 ванные комнаты и дополнительная комната с раскладным диваном. Будущий хозяин сможет первым выбрать себе спальню по вкусу, а другая останется для гостей Airbnb.

Интерьер дома / Фото Airbnb

Требования и условия

Если давно мечтаете отдохнуть и перезагрузиться, самое время отправиться в путешествие. Coral Travel поможет получить незабываемые впечатления. Выбрать желаемое направление можно здесь

Желающие принять это предложение и поработать на Airbnb должны соответствовать нескольким требованиям:

возраст – старше 18 лет;

разговорный английский язык;

возможность переехать в Самбуку с 30 июня 2022 года.

Знать итальянский язык необязательно – его будут изучать уже во время пребывания на Сицилии. Языковые курсы вместе с 4 кулинарными мастер-классами входят в учебную программу, которую участник будет проходить в первый месяц жизни на острове.

Выбранный кандидат сможет взять с собой семью, друга или партнера. Общее количество людей не должно превышать 2 взрослых и 2 детей.

Вид на Самбуку с балкона дома / Фото Airbnb

Чтобы подать заявку на участие в отборе, нужно заполнить форму на сайте Airbnb.

Увлекательная история компании Airbnb: смотрите видео