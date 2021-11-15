Альтернатива подушке: интересный лайфхак, который поможет выспаться в самолете

Полет в самолете – это всегда незабываемые эмоции. Но предвкушение нового путешествия или радость возвращения домой могут испортить усталость и истощение, вызванные некачественным сном. Поэтому путешественникам приходится придумывать способы, способные сделать полет комфортным, а сон крепким.

Одним из таких лайфхаков поделилась в сети пользовательница тиктока, по имени Кристен. Она нашла альтернативу неудобным подушкам для шеи, которые, по ее словам, не помогают, когда нужно хорошо выспаться. Вместо них блогер рекомендует использовать шейный бандаж.

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Никаких подушек

Девушка рассказала, что у нее есть 5 разных подушек, но ни одна из них не держит шею так, как ей того хотелось бы. Бандаж же поддерживает шею со всех сторон, и голова остается на месте.

На первый взгляд использование бандажа может показаться странным. Тем, кто заботится о внешнем виде, Кристен советует спрятать бандаж под свитером или шарфом. Однако сама она не беспокоится об этом.

Если я путешествую дольше 8 часов, мне все равно, как я выгляжу. Все дело в комфорте,

– сказала Кристен.

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Видео с лайфхаком от Кристен стало вирусным и собрало более 175 тысяч просмотров. Пользователи тиктока оценили идею девушки: