Альтернатива подушці: цікавий лайфхак, який допоможе виспатися в літаку

Політ у літаку – це завжди незабутні емоції. Але передчуття нової мандрівки чи радість повернення додому можуть зіпсувати втома та виснаження, викликані неякісним сном. Тож подорожувальникам доводиться вигадувати способи, здатні зробити політ комфортним, а сон міцним.

Одним із таких лайфхаків поділилася у мережі користувачка тіктоку, на ім'я Крістен. Вона знайшла альтернативу незручним подушкам для шиї, які, за її словами, не допомагають, коли потрібно добре виспатися. Замість них блогерка рекомендує використовувати шийний бандаж.

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Жодних подушок

Дівчина розповіла, що у неї є 5 різних подушок, але жодна з них не тримає шию так, як їй того б хотілося. Натомість бандаж підтримує шию з усіх боків, і голова залишається на місці.

На перший погляд, використання бандажу може здатися дивним. Тим, хто турбується про зовнішній вигляд, Крістен радить заховати бандаж під светром чи шарфом. Проте сама вона не переймається цим.

Якщо я подорожую довше, ніж 8 годин, мені байдуже, як я виглядаю. Уся справа в комфорті,

– сказала тіктокерка.

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Відео з лайфхаком від Крістен стало вірусним і зібрало понад 175 тисяч переглядів. Користувачі тіктоку оцінили ідею блогерки: