Первый класс для "молодоженов"

По словам стюардессы, когда она путешествует со своим мужем, они притворяются молодоженами. Специально для таких случаев у пары есть футболки с надписью "Медовый месяц".

Это интересно Отдых в Египте: особенности каждого из главных курортов популярной страны

В большинстве случаев, работники аэропорта или члены экипажа самолета хотят поздравить новоиспеченных супругов, в частности сделать путешествие более комфортным и пересадить их в первый класс. Конечно, это работает только тогда, когда в лучшем салоне остаются свободные места.

До лета еще далеко, но в отпуске хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022 года. Coral Travel предлагает выгодные условия бронирования на самые популярные направления.

Для подтверждения своих слов Рэйчел опубликовала в тиктоке видео, в котором показала себя с мужем в одежде молодоженов, места в первом классе самолета, что достались им бесплатно, и еще один бонус – бутылочку шампанского и орешки.

Пользователи сети, которые посмотрели видео более 4 миллионов раз, оценили лайфхак стюардессы. Однако некоторые из них усомнились в том, что он работает:

"Нам нужно это попробовать";

"Каждый раз, когда летаем, наряжаемся в одежду молодоженов и получаем бесплатные напитки";

"Мы поступаем так же";

"Мы были в похожих футболках в наш настоящий медовый месяц, но даже не смогли сесть рядом".