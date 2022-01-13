Как бесплатно пересесть в первый класс в самолете: забавный лайфхак от стюардессы

Стюардесса Рэйчел Салливан поделилась в сети лайфхаком, который может помочь желающим бесплатно путешествовать в первом классе самолета. Он подойдет для пар или же для друзей, путешествующих вместе.

Первый класс для "молодоженов"

По словам стюардессы, когда она путешествует со своим мужем, они притворяются молодоженами. Специально для таких случаев у пары есть футболки с надписью "Медовый месяц".

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В большинстве случаев, работники аэропорта или члены экипажа самолета хотят поздравить новоиспеченных супругов, в частности сделать путешествие более комфортным и пересадить их в первый класс. Конечно, это работает только тогда, когда в лучшем салоне остаются свободные места.

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Для подтверждения своих слов Рэйчел опубликовала в тиктоке видео, в котором показала себя с мужем в одежде молодоженов, места в первом классе самолета, что достались им бесплатно, и еще один бонус – бутылочку шампанского и орешки.

Пользователи сети, которые посмотрели видео более 4 миллионов раз, оценили лайфхак стюардессы. Однако некоторые из них усомнились в том, что он работает:

"Нам нужно это попробовать";

"Каждый раз, когда летаем, наряжаемся в одежду молодоженов и получаем бесплатные напитки";

"Мы поступаем так же";

"Мы были в похожих футболках в наш настоящий медовый месяц, но даже не смогли сесть рядом".

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