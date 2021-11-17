Самолет – место, где требуется соблюдать четко определенные правила, чтобы полет прошел успешно. Делимся лайфхаками от стюардесс и стюартов, как летать приятно и безопасно.
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10 полезных советов по поведению в самолете
Во время путешествия самолетом нужно соблюдать простые правила / Фото Unsplash
- Не ходите босые. Можно часто увидеть людей, которые снимают обувь и ходят на борту босиком. Конечно, во время длительного перелета хочется снять тесные ботинки, чтобы дать отдохнуть ногам. Но на этот случай лучше иметь с собой запасные носки или даже домашние тапочки. Пол самолета – довольно грязное место, и ходить босиком – негигиенично.
- Не поднимайтесь во время турбулентности. Резкий рывок самолета может привести к травме. Персонал обязательно предупредит вас о наступлении турбулентности – вашей задачей является защелкнуть пояс безопасности и оставаться на месте.
- Не игнорируйте видео с правилами безопасности. Исследования показывают, что знающие правила безопасности имеют на 80% больше шансов спастись в случае чрезвычайной ситуации.
- Не поднимайтесь, даже если самолет уже приземлился. Взлетно-посадочная полоса – опасное место, где могут случиться непредсказуемые ситуации. Именно поэтому нужно сидеть и не расстегивать пояс до тех пор, пока это не позволит специальное табло.
- Не забывайте пить воду. При полете организм сильно обезвоживается, поэтому обязательно употребляйте немало воды на борту.
Лучше не надевать короткие шорты в самолет / Фото Unsplash
- Не ставьте голову на окно, когда спите. Помните, что вы делаете это не первым – там собралось немало разных микробов.
- Не надевайте короткие шорты. Это также связано с гигиеной – ведь на вашем месте к вам сидело немало людей. Гораздо гигиеничнее надеть штаны и постирать их после полета.
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- Не бойтесь сказать персоналу, что вы плохо себя чувствуете. Если вам нужны лекарства, еда, вода, специальный пакет для тех, кого укачивает – обязательно сообщите об этом и вам обязательно помогут.