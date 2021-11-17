Самолет – место, где требуется соблюдать четко определенные правила, чтобы полет прошел успешно. Делимся лайфхаками от стюардесс и стюартов, как летать приятно и безопасно.

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10 полезных советов по поведению в самолете



Во время путешествия самолетом нужно соблюдать простые правила / Фото Unsplash

Не ходите босые. Можно часто увидеть людей, которые снимают обувь и ходят на борту босиком. Конечно, во время длительного перелета хочется снять тесные ботинки, чтобы дать отдохнуть ногам. Но на этот случай лучше иметь с собой запасные носки или даже домашние тапочки. Пол самолета – довольно грязное место, и ходить босиком – негигиенично.

Обратите внимание! Еще одна неочевидная причина, почему на борту лучше быть обутым: если ваш самолет совершит аварийную посадку, вы сможете быстрее и безопаснее покинуть кабину – обувь защитит ваши ноги.

Не поднимайтесь во время турбулентности. Резкий рывок самолета может привести к травме. Персонал обязательно предупредит вас о наступлении турбулентности – вашей задачей является защелкнуть пояс безопасности и оставаться на месте. Не игнорируйте видео с правилами безопасности. Исследования показывают, что знающие правила безопасности имеют на 80% больше шансов спастись в случае чрезвычайной ситуации. Не поднимайтесь, даже если самолет уже приземлился. Взлетно-посадочная полоса – опасное место, где могут случиться непредсказуемые ситуации. Именно поэтому нужно сидеть и не расстегивать пояс до тех пор, пока это не позволит специальное табло. Не забывайте пить воду. При полете организм сильно обезвоживается, поэтому обязательно употребляйте немало воды на борту.



Лучше не надевать короткие шорты в самолет / Фото Unsplash

Не ставьте голову на окно, когда спите. Помните, что вы делаете это не первым – там собралось немало разных микробов. Не надевайте короткие шорты. Это также связано с гигиеной – ведь на вашем месте к вам сидело немало людей. Гораздо гигиеничнее надеть штаны и постирать их после полета.

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