Без нервов и переплат: как туристам получить раннее поселение в отель

Часто бывает так, что туристы прибывают в гостиницу утром, после ночного перелета, уставшие и сонные. Они надеются, что там будут свободные комнаты, и их сразу поселят.

Однако ни одна гостиница не может гарантировать раннего поселения прибывшим ранее запланированного времени. Если комнаты заняты или не убраны, поселить вас не смогут.

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Стоит ли платить на стойке регистрации

Обычно в гостиницах поселяют людей в 14 или 15 часов. Если комнаты освободились раньше, вас могут поселить до этого стандартного времени.



В отеле может не быть свободных комнат для того, чтобы заселить вас раньше / Фото Unsplash

Но это зависит от многих факторов. Даже если есть свободные комнаты, не факт, что есть свободный персонал, чтобы их подготовить.

Часто туристы начинают предлагать деньги, чтобы для них нашли номера. Или о такой возможности говорят работники гостиницы. Суммы немалые – по словам украинских туристов, могут достигать 250 долларов. Часто уставшие гости соглашаются на такую ​​сумму, чтобы только наконец отдохнуть.

Однако эту проблему можно решить гораздо проще.

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Есть только один гарантированный вариант

Если вы хотите приехать в гостиницу и сразу поселиться номер, сэкономив время и нервы – сразу заплатите за раннее поселение. Сделайте это в Украине, покупая поездку у своего туроператора.



Лучше всего – заранее забронировать раннее заселение / Фото Unsplash

Стоить такая услуга совсем немного – примерно 20 долларов (но может зависеть от туроператора и гостиницы – 24 канал). Прибыв в гостиницу, вы сразу сможете подойти к стойке регистрации и попросить поселить вас немедленно.

Итак, если вы знаете, что вас ждет ночной перелет, наперед забронируйте раннее поселение и отдыхайте с комфортом.