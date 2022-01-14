Безопасно ли держать ребенка на руках во время полета: объяснение экспертов

Родители, путешествующие на самолете вместе со своими детьми, всегда беспокоятся, чтобы малышей было чем накормить и как развлечь. Но не менее важно знать, как правильно разместить ребенка, чтобы это было безопасно.

Можно ли держать детей на руках в самолете

Часто во время полета пассажиры самолетов держат своих детей на коленях. По данным Совета Управления общественной авиации Великобритании (CAA), это безопасно только для детей младше 2 лет.

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Однако это не отменяет необходимости соблюдения правил безопасности. Когда в самолете загорается табло о том, что нужно пристегнуться, это необходимо сделать не только взрослым, но и детям. Для этого используют специальные пояса безопасности, автокресла или их альтернативу.

Детям старше 2 лет рекомендуют путешествовать на собственных отдельных местах. Этого требуют и большинство авиакомпаний. Такие правила связаны с тем, что дети постарше крупнее и могут травмироваться, находясь на коленях у родителей в течение полета.

Как сделать полет безопасным для ребенка

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Различные авиакомпании предлагают разные варианты для перевозки детей, поэтому перед путешествием следует согласовать, как именно вы сможете обезопасить своего малыша во время полета.

Пассажиры, путешествующие с маленькими детьми, должны связаться со своей авиакомпанией, чтобы обсудить самый безопасный вариант и убедиться, что он будет приемлемым и будет подходить для типа самолета, осуществляющего перевозку,

– настаивают в CAA.

Большинство компаний предлагают своим пассажирами специальные пояса безопасности, которые позволяют пристегнуть ребенка на коленях у родителей. Они проходят вокруг живота ребенка и крепятся к ремню взрослого.

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Некоторые компании по предварительной договоренности могут снабдить туристов люльками или детскими креслами для малышей. Кроме того, часто перевозчики позволяют брать на борт собственное автокресло, если оно не более 45 сантиметров в ширину, то есть умещается на стандартное сиденье самолета.

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