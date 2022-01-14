Чи безпечно тримати дитину на руках під час польоту: пояснення експертів

Батьки, які подорожують літаком разом зі своїми дітьми, завжди турбуються, щоб малюків було чим нагодувати та як розважити. Але не менш важливо знати, як правильно розмістити дитину, аби це було безпечним.

Чи можна тримати дітей на руках у літаку

Досить часто під час польоту пасажири літаків тримають своїх дітей на колінах. За даними Ради Управління громадської авіації Великої Британії (CAA), це безпечно лише для дітей віком до 2 років.

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Однак, це не скасовує необхідності дотримання правил безпеки. Коли у літаку горить табло про те, що потрібно пристебнутися, це необхідно зробити не лише дорослим, а й дітям. Для цього використовують спеціальні паски безпеки, автокрісла чи їх альтернативу.

Дітям віком від 2 років рекомендують подорожувати на власних окремих місцях. Цього вимагають і більшість авіакомпаній. Такі правила пов'язані з тим, що старші діти більші й можуть травмуватися, перебуваючи на колінах у батьків протягом польоту.

Як зробити політ безпечним для дитини

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Різні авіакомпанії пропонують різні варіанти для перевезення дітей, тож перед подорожжю варто узгодити, як саме ви зможете убезпечити свого малюка під час польоту.

Пасажири, які подорожують з маленькими дітьми, повинні зв'язатися зі своєю авіакомпанією, щоб обговорити найбезпечніший варіант і впевнитися, що він буде прийнятним та підходитиме для типу літака, який здійснюватиме перевезення,

– наполягають у CAA.

Більшість компаній пропонують своїм пасажирами спеціальні паски безпеки, які дозволяють пристебнути дитину на колінах у батьків. Вони проходять навколо живота дитини та кріпляться до паска дорослого.

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Деякі компанії за попередньо домовленістю можуть забезпечити туристів люльками або дитячими кріслами для малюків. Крім того, часто перевізники дозволяють брати на борт власне автокрісло, якщо воно має ширину не більше ніж 45 сантиметрів, тобто вміщається на стандартне сидіння літака.

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