Как безопасно путешествовать самому: 15 умных советов от опытных туристов

Многие отказываются от путешествий, потому что у них нет компании. Тем временем в мире становятся все популярнее соло-путешествия: когда вы путешествуете самостоятельно, без попутчиков.

Самостоятельные путешествия – невероятный опыт, однако во время таких поездок нужно тщательно заботиться о личной безопасности. Эти советы помогут открывать мир с удовольствием и без страха.

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Как путешествовать безопасно



Соблюдайте правила безопасности, чтобы путешествие прошло без приключений / Фото Unsplash

Путешествуйте с воображаемой "половинкой". Можно даже надеть на палец фальшивое обручальное кольцо – это поможет избежать лишнего внимания. Не рассказывайте незнакомцам, что вы путешествуете сами – на такие вопросы смело говорите, что ваш муж или жена скоро придет. Купите местную сим-карту, активируйте ее и введите в память телефона экстренные номера: полиции, скорой помощи, посольства вашего государства, рецепции отеля. Не публикуйте фотографии в соцсетях в режиме реального времени. Вы не знаете, кто может следить за вашими фотографиями и геометками. Поэтому лучше держать в секрете свое текущее местонахождение.

Фото из отпуска в соцсетях также могут стать сигналом для воров, чтоИменно поэтому самый лучший вариант – публиковать фото уже после путешествия.



Не публикуйте фото из путешествия в режиме реального времени / Фото Unsplash

Прочтите советы по правилам поведения в конкретной стране. Также полезно узнать отзывы путешественников, чтобы воспользоваться примерами из реального опыта. Если у вас плохое зрение, не забудьте взять дополнительную пару очков или линз. Хорошо видеть – важное требование для комфортного и безопасного путешествия. Разделите наличные деньги и сложите их в разные тайные места. Часть денег лучше всего оставить в отеле. Не носите с собой все деньги и карты без необходимости. Если вы садитесь в такси, запоминайте номерной знак, название службы, номер таксиста на его именном медальоне и так далее. Лучше всего сразу отправлять эту информацию доверенному человеку. Это можно сделать через интернет или с помощью SMS-сообщения.



Попытайтесь не смотреть в карту, а пользоваться голосовыми подсказками / Фото Unsplash

Попытайтесь не заглядывать в карту все время, а пользоваться наушниками и голосовыми подсказками. Так будет казаться, что вы не турист, а местный житель. Лучше всего – идти по улице уверенно, с гордо поднятой головой и довольно быстрым шагом. Так нежелательные незнакомцы будут меньше беспокоить вас. Если вам нужно на некоторое оставить свой чемодан без присмотра, обязательно заберите оттуда все ценные вещи: деньги, документы, телефон и фотоаппарат. Потерять одежду не страшно, а без денег и документов вам будет непросто. Планируйте приезд и отъезд из города на светлое время суток – так безопаснее передвигаться. Если вы женщина, бронируйте места в женских комнатах в хостелах. Так безопаснее, а еще вы можете познакомиться с другими путешественницами и исследовать город вместе.

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Всегда четко знайте свой маршрут / Фото Unsplash