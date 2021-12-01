Узнайте, как не попасть на крючок к мошенникам и сэкономить свои деньги, время и нервы. И, главное, не забывайте – не все люди хотят вас обмануть, поэтому относитесь к окружающим приветливо и по-дружески.
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"Хорошие" продавцы
Когда придете на рынок, вам могут предложить подарки и презенты, "совершенно бесплатно". Не нужно брать их – вас ведь не отпустят, пока не оставите "пожертвование".
На рынке не стоит принимать подарки от незнакомых людей / Фото Unsplash
Вас проведут по городу
Незнакомцы на улице могут предложить провести вас кратчайшими и безопасными путями. За такую услугу с вас потом непременно потребуют чаевые.
Такси
Если вы садитесь в такси со счетчиком, убедитесь, что его включили. Иначе потом стоимость поездки будет объявлена по усмотрению таксиста.
Если же счетчика у такси нет – договоритесь о стоимости заранее. Ибо сумма может оказаться значительно выше той, на которую вы рассчитывали.
Женщинам не советуют ездить в такси в одиночестве в целях безопасности. Лучше путешествовать вдвоем или компанией.
Не просите вас сфотографировать
Местные жители могут расценить это как дополнительный заработок. Кроме того, не забывайте, что в любом путешествии не стоит доверять дорогостоящие гаджеты незнакомцам.
Не держите ценные вещи в легкодоступных местах / Фото Unsplash
Другие правила безопасности в Египте:
- Не присоединяйтесь к большим скоплениям людей, особенно к политическим собраниям.
- Одевайтесь консервативно, когда отправляетесь в город.
- Лучше всего – путешествовать в компании, особенно ночью.
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Также следует помнить ключевые правила поведения в любой стране мира:
- Следить за своими вещами, особенно в толпе. Не кладите ценные вещи в легкодоступные места, например, в карман.
- Не оставлять ценные вещи без присмотра.
- Лучше не носить с собой большие суммы денег – оставляйте их в гостиничном сейфе.