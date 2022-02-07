Больше чем пирамида Хеопса: в ОАЭ построят гигантскую скульптуру, которая впечатлит туристов

Самую большую в мире скульптуру из стальных бочек планируют построить в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта инсталляция должна стать масштабнее, чем большая пирамида в Гизе.

Размер пирамиды составит 150 метров в высоту и 300 метров в длину. Проект получил название "Мастаба" и его планируют построить в пустыне Лива, в 160 километрах от Абу-Даби.

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Всемирно известный скульптор

Для "Мастабы" планируют использовать 410 тысяч разноцветных стальных бочек. Их сложат в мозаику в виде пирамиды, традиционной для исламской культуры.



Так выглядит проект великой "Мастабы" / Фото с инстаграма christojeanneclaude

Строительство Мастабы должно занять около 3 лет.

Автором проекта является художник и скульптор Христо Явашев. Он придумал "Мастабу" еще в 1977 году вместе со своей женой Жанной-Клод де Гийебон.

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Христо Явашев и его супруга прославились благодаря проектам, в которых использовали ткани. В 2016 году художник-концептуалист создал инсталляцию "Плавающие тропы", состоящую из 2 тысяч пластиковых кубов, завернутых в желтый нейлон.



Проект "Плавающие тропы" / Фото с инстаграма christojeanneclaude

В 2018 году плавающую "Мастабу" меньших размеров установили на озере Серпентайн в Лондоне. Однако Христо и его жена так и не успели при жизни реализовать проект большой "Мастабы". Созданием инсталляции будет заниматься его племянник Владимир Явашев.



Плавающая "Мастаба" в Лондоне / Фото с инстаграма christojeanneclaude

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Сейчас в Абу-Даби проходит выставка, на которой можно увидеть фотографии проектов художника и эскизы пирамиды.



Выставка в Абу-Даби / Фото с инстаграма christojeanneclaude

Ранее по замыслу художника Триумфальную арку в Париже окутали тканью. Деньги на эту инсталляцию предоставил сам Христо Явашев. Стоимость инсталляции оценивается в 14 миллионов евро.

Смотрите, как Триумфальную арку в Париже окутали тканью