Будут проблемы: что нельзя брать с собой, когда едете в ОАЭ

ОАЭ – прекрасное место для того, чтобы провести там отпуск. Но подходить к его организации нужно ответственно, ведь в этой консервативной стране действуют строгие правила, неумышленное нарушение которых может испортить отдых.

Ограничения и запреты начинаются с прилета в ОАЭ. За ввоз запрещенных вещей в страну здесь могут даже арестовать, и речь идет не только об очевидных предметах.

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Рецептурные лекарства

В ОАЭ очень строго относятся к наркотикам и их распространению, поэтому под запрет на провоз подпадают не только непосредственно наркотические вещества, но и рецептурные лекарства.

Некоторые лекарства, которые в других странах разрешены и отпускаются без рецепта, здесь запрещены или находятся под контролем. За их провоз могут даже посадить в тюрьму.

Однако туристы могут подать заявку на получение разрешения на провоз своих лекарств в ОАЭ через онлайн-систему. Для этого нужно предоставить контактную информацию и письмо или справку от врача, подтверждающие необходимость использования тех или иных препаратов.

Что нельзя брать с собой в ОАЭ / Фото Unsplash

Алкоголь

Алкоголь в ОАЭ легален и туристы могут покупать и употреблять его в соответствующих лицензированных местах. Тем не менее провозить алкогольные напитки из других стран можно в ограниченном количестве. Это распространяется и на позиции, купленные в Duty Free. Так вы можете легально иметь с собой до 4 литров алкогольных напитков или до 24 банок пива.

Порнография и секс-игрушки

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Секс-игрушки, а также порнографические видео, книги и журналы строго-настрого запрещены в ОАЭ. Это касается и туристов, которые не могут провезти с собой что-нибудь из этих предметов. Тем, кто нарушит запрет, грозит тюрьма.

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