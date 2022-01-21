Был цветным и имел бороду: 5 неожиданных фактов о египетском сфинксе

Многие украинские туристы отправляются на отдых в Египет. Предлагаем узнать интересные факты о статуе сфинкса, которую вы обязательно захотите увидеть во время путешествия.

Возле пирамид, расположенных в Гизе – пригороде Каира, стоит величественный сфинкс. Этот памятник считается старейшей монументальной скульптурой на Земле.

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Сфинкса в Гизе называют Великим сфинксом. Скульптуру изготовили из известняка. А лицо мифическому существу "подарил" фараон Хефрен, правивший в 2575 – 2465 годах до нашей эры. Рядом находится его погребальная пирамида.

Кто такой сфинкс

Это мифическое древнеегипетское чудовище, которое изображали в виде льва с головой другого человека или животного. Тело льва символизировало силу правителя. В виде сфинксов изображали богов и фараонов.

Пирамиды Гизы и Большой сфинкс ежегодно привлекают тысячи туристов по всему миру. Однако существует много фактов о скульптуре, о которых путешественники часто не догадываются.

Во время правления Клеопатры сфинкс был уже стар

Легендарная царица правила в 69 – 30 годах до нашей эры. Поэтому сфинксу уже было около 2,5 тысячи лет, когда она пришла к власти.

Когда-то он был ярким

Сейчас сфинкс имеет цвет камня и песка в пустыне. Но задумка фараона была другой – после постройки статуя была окрашена в яркий цвет.



Ученые считают, что когда-то статуя сфинкса была цветной / Фото Unsplash

Вероятно, голова была красной – ученые обнаружили остатки такого пигмента на лице сфинкса. А на теле есть остатки желтой и синей краски.

У сфинкса была борода

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Борода специальной формы являлась символом царской власти. Однако борода изваяния рассыпалась, и ее остатки хранятся в музее в Лондоне.

У сфинкса отрезанный нос

Некоторые считают, что нос сфинкса был уничтожен выстрелом из пушки войска Наполеона в 1798 году. Однако ученые доказали, что нос статуи срезали специально по крайней мере за 300 лет до тех событий.



Нос сфинкса был отрезан специально / Фото Unsplash

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Можно попасть на ночное шоу

Большинство туристов посещают достопримечательности Гизы ранним утром, пока еще нет палящего солнца. Однако египтяне предлагают сменить формат и увидеть их ночью.

В темноте здесь устраивают световое шоу, во время которого ведущий рассказывает историю этого места, а статую подсвечивают яркими цветами.